وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع وكالة «الريس للسفريات»، لتقديم مزايا وعروض حصرية للمستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، في خطوة تعزز مشاركة القطاع الخاص في دعم الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف بعض الأعباء المالية المرتبطة بمرحلة تأسيس الأسرة.

وجاءت الاتفاقية ضمن الشراكات الداعمة للبرنامج التي شهدها الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» وتوجهات «استراتيجية دبي صديقة للأسرة».

وتعكس الشراكة توجه هيئة تنمية المجتمع نحو توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته في توفير مزايا ذات قيمة مباشرة للمستفيدين من المبادرات الاجتماعية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، الدكتور أحمد الهاشمي، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم الشباب خلال مرحلة تأسيس الأسرة، وقال: «نعمل على تحويل الشراكات مع القطاع الخاص إلى مزايا عملية يلمس أثرها المستفيدون بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالزواج، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها».