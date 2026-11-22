بحث اجتماع القادة، الذي عُقد ضمن حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودول المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يترجم الفرص المشتركة إلى مشاريع وشراكات تدعم الأولويات التنموية وتحقق المصالح المتبادلة.

وشكل الاجتماع، الذي استضافته مدينة كاب كانا في جمهورية الدومينيكان ضمن الحوار الذي انعقد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، منصة للحوار المباشر بين القيادات الحكومية بشأن آفاق التعاون بين المنطقتين، مع التركيز على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتيسير التجارة، وتطوير شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

شارك في الاجتماع رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبي نادر، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة رئيس وفد دولة الإمارات، ورئيس جمهورية بنما، خوسيه راؤول مولينو، والرئيسة المكلفة لجمهورية الإكوادور، ماريا خوسيه بينتو، ورئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، فيليب ديفيس، ورئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية، العميد مارك فيليبس، ورئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، الدكتور ناتاليو ويتلي.