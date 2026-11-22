تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، غداً، ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة»، بمشاركة نحو 200 إلى 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحولات التي يشهدها مستقبل العمل في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل توظيفها في تطوير بيئات العمل، وتعزيز جاهزية الموظفين للمتطلبات المهنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدائرة لتطوير سياسات وممارسات الموارد البشرية بما يواكب التغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين تجربة الموظف، مع ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية وحماية حقوق العاملين.

ويتناول الملتقى أربعة محاور رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي وجودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التغيير المتسارع، من خلال جلسات حوارية تناقش انعكاسات التحول التقني على الموظفين والمؤسسات، والفرص والتحديات المرتبطة بإعادة تصميم الأدوار الوظيفية وأساليب العمل.