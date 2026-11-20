توفى شاب إماراتي يبلغ من العمر 36 عاماً، جراء حادث دراجة نارية وقع مساء أمس الخميس في منطقة كاثو بإقليم بوكيت التايلاندي، نتيجة فقدانه السيطرة على الدراجة أثناء القيادة.

ونشرت صحيفة «ذا بوكيت نيوز» التايلاندية، على موقعها الإلكتروني تفاصيل الحادث، حيث نقلت عن تقارير الشرطة أن الحادث وقع في الساعة 10:42 مساءً عند منعطف «غو كارت» على طريق فرا بارامي في المسار المتجه نحو منطقة باتونغ.

وأشارت التحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان إلى أن الضحية كان يقود دراجة نارية قبل أن يفقد السيطرة عليها أثناء اجتياز المنعطف الحاد ويسقط بقوة على الطريق.

وبحسب ما أوردته «ذا بوكيت نيوز»، فقد هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث ونقلت المصاب في حالة حرجة إلى مستشفى بانكوك سيريروج، حيث أكدت إدارة المستشفى بوفاة الشاب متأثراً بجراحه.

وذكرت أن الشرطة تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث كافة، فيما تحفظت الصحيفة على نشر اسم المتوفى لحين التأكد من إبلاغ ذويه رسمياً.