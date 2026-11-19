أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالطائرات المُسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.