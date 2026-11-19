شهد اليوم الأول من فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، تنظيم «خلوة الذكاء الاصطناعي 2026» التي استعرضت ما حققته دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقشت الأولويات والتوجهات المستقبلية التي ستشكل المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارة في هذا القطاع الحيوي.

وركزت الخلوة على محورين رئيسين، يتمثلان في توثيق واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد التوجهات الجديدة للإمارة والجهات المعنية بقيادة وتنفيذ المبادرات المستقبلية، بما يعزز مكانة دبي في تطوير وتبني التقنيات الناشئة وتسخيرها لخدمة المجتمع والاقتصاد.

وتضمن برنامج الخلوة عرض فيلم قصير، يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها دبي، خلال العامين الماضيين، في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار الانتقال من استعراض المنجزات إلى بحث الفرص والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، خلال كلمة بعنوان «من إتاحة الوصول إلى تحقيق الميزة» (From Access to Advantage)، سلّط خلالها الضوء على الانتقال من إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى قيمة عملية تدعم توجهات دبي المستقبلية.

وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، يونس آل ناصر، عرضاً بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، استعرض خلاله التحول في مسيرة دبي الرقمية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات متكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد والشركات، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي المساعد في دعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توظيف التقنيات في رفع الإنتاجية واختصار الوقت وتحسين جودة الحياة.

وشهدت الخلوة جلسة حوارية بعنوان «ما بعد المرحلة التجريبية» (Past the Pilot)، بمشاركة مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران، ومدير عام هيئة الصحة بدبي الدكتور علوي الشيخ علي. وناقشت الجلسة تجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات التشغيلية اليومية، مع تسليط الضوء على الحلول التي أثبتت فعاليتها واحتياجات الجمهور وتوقعاته من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخصصت الخلوة جانباً من برنامجها لأربع طاولات مستديرة، اعتمدت على محاور «البنية التحتية الرقمية»، و«تمكين البيانات»، و«تطوير المواهب»، و«التمويل والاستثمار»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بهذه القطاعات.

وتأتي «خلوة الذكاء الاصطناعي 2026» ضمن أجندة أسبوع دبي للمستقبل الذي ينعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويجمع خبراء ومبتكرين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات المستقبلية واستكشاف فرص توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير المجتمعات والاقتصادات، وتحسين جودة الحياة.