أكد مدير بناء القدرات مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) رئيس المشاريع والابتكار في المكتب، ماورو ميديكو، أن دولة الإمارات تمتلك قدرات تقنية متقدمة، تُعدّ من بين الأفضل عالمياً في رصد ومنع تنقل الإرهابيين والمجرمين، لافتاً إلى أن مطارَي أبوظبي ودبي يُمثّلان نموذجين للابتكار والكفاءة التكنولوجية في هذا المجال، وأن الشراكة بين المكتب والدولة تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير منظومات أمن السفر، وتعزيز التعاون الدولي.

وقال ميديكو على هامش المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي، أمس، إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، تُمثّل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي، باعتباره أول اجتماع عالمي متخصص في بيانات المسافرين وتوظيفها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأوضح أن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في مكافحة الإرهاب، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز أمن السفر، مشيداً بقدراتها المتقدمة في رصد المخاطر الأمنية، ومنع تنقل الإرهابيين والمجرمين عبر الحدود، وأكد أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية ونقل خبراتها إلى الدول الأخرى، بما يسهم في تطوير آليات جمع بيانات المسافرين وتحليلها، وتعزيز القدرات الدولية على مواجهة التهديدات الأمنية.