أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن تجديد ثقة المجتمع الدولي بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات، إنجاز جديد للدولة، معرباً سموه عن فخره بأبناء الوطن الذين يمثلون الإمارات خير تمثيل في أهم المحافل والمؤسسات الدولية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إنجاز جديد لدولة الإمارات بتجديد الثقة بها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات - إحدى أقدم وأهم المنظمات العالمية التي تأسست منذ العام 1865 وتضم 194 دولة وتملك دوراً تنظيمياً وتقنياً عالمياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتتبع للأمم المتحدة. فخور بفريق العمل في هيئة تنظيم الاتصالات».

وأضاف سموه: «فخور بأبناء الوطن الذين يمثلون بلادنا خير تمثيل في أهم المحافل والمؤسسات الدولية».

حمدان بن محمد:

. فخور بأبناء الوطن الذين يمثلون بلادنا خير تمثيل في أهم المحافل والمؤسسات الدولية.