استعرضت وزارة الداخلية، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية بدبي، 18 مشروعاً ابتكارياً تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.

وقال رئيس قسم الممارسات الابتكارية بمختبر الابتكار التصنيعي بوزارة الداخلية، المقدم المهندس سعيد محمد المليحي، على هامش القمة، إن من أبرز المشاريع المعروضة سترة الشرطة الذكية، وإشارة المرور الافتراضية، وسترة الأثر الذكية، إلى جانب مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية ومنظومة الجاهزية والتأمين المتنقل، بما يسهم في تطوير القدرات الأمنية وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي.

وأوضح أن سترة الشرطة الذكية جرى تصميمها ونمذجتها وتنفيذها بالكامل في مختبر الابتكار والتصنيع بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز سلامة رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم الميدانية، من خلال تزويدها بمجموعة من المستشعرات الذكية التي تتناسب مع طبيعة البلاغات، وتشمل مستشعرات لرصد الغازات السامة والدخان والوجود البشري، وأخرى تساعد على تحديد المخاطر المحتملة في مواقع الحوادث.