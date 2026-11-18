اعتمدت المؤسسة الاتحادية للشباب مساحة شبابية جديدة في بلدية دبي، ضمن مبادرة «المساحات الشبابية»، بحضور وزير دولة لشؤون الشباب رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، وذلك في إطار التعاون لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة في التطوير والابتكار المؤسسي والارتقاء ببيئة العمل والخدمات والمشاريع.

وأكد الدكتور سلطان بن سيف النيادي الحرص على توسيع نطاق المساحات الشبابية في المؤسسات الوطنية، لتكون منصات فاعلة لتنمية المهارات، وإشراك الشباب في تطوير الحلول والمبادرات، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031 وتكامل الجهود للمساهمة في التنمية وصناعة المستقبل.

وأوضح المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الخطوة تعكس حرص البلدية على توفير بيئة تدعم طموحات الشباب وتتيح مشاركتهم في تطوير الأفكار والمبادرات للارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة الخدمات.

ويتولى مجلس شباب بلدية دبي تفعيل المساحة عبر تنظيم جلسات وبرامج وورش عمل لتعزيز التواصل مع القيادات والخبراء لتطوير مبادرات عملية تلبي احتياجات الشباب، وذلك ضمن منظومة «المساحات الشبابية» الهادفة إلى تحويل المرافق القائمة لدى الجهات الحكومية والخاصة إلى بيئات معتمدة للتواصل والتعلم وتبادل المعرفة وتنمية المهارات.