أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن تأسيس الأمن داخل المجتمعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، لا تتحقق إلا بإسهام الأفراد وتفاعلهم والعمل الجماعي، مشدداً على أهمية تطوير العمل الشرطي ليكون أكثر مرونة واستباقية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وقال المري، في كلمته الافتتاحية خلال القمة العالمية الشرطية 2026 في دبي، إن العمل الأمني يواجه تحديات متنامية في ظل التحالفات السياسية، وتصاعد وتيرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتطور شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتسارع التهديدات السيبرانية، فضلاً عن استغلال الجماعات المتطرفة لهذه التحولات، لنشر أفكارها وزعزعة استقرار المجتمعات.

وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تأهيل الكوادر البشرية، وتمكينها من التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية، وتلاحم المؤسسات الأمنية والشرطية مع مختلف فئات المجتمع. وأكد المري أن القمة العالمية الشرطية تُجسّد رؤية القيادة التي تعتبر الأمن ركيزة أساسية للتنمية، وأن صناعة المستقبل تبدأ بالحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء التحالفات التي تُعزّز القدرة على مواجهة المتغيّرات.

وأشار إلى أن القمة تُمثّل منصة لتبادل التجارب والخبرات، وتطوير القدرات المشتركة، ومناقشة التحديات الأمنية المتجددة، وإيجاد الحلول المتكاملة، بما يسهم في بناء مستقبل تنعم فيه المجتمعات بالأمن والاستقرار، وتكون محصنة من مخاطر الجريمة.

وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام لشرطة دبي، عن شكره للفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه للقيادات الشرطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما وجه الشكر إلى ضيوف القمة وجميع القائمين على تنظيمها.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسون (Axon) العالمية، ريك سميث، خلال كلمته الرئيسة في القمة، إن مستقبل العمل الأمني يعتمد على توظيف التكنولوجيا لوقف العنف من دون إزهاق الأرواح، وضمان سلامة أفراد الشرطة والمجتمع، مشيراً إلى أن العالم يشهد أسرع تحول تكنولوجي في تاريخ البشرية، وأن الشهور الـ12 المقبلة ستكون حاسمة في تطور الذكاء الاصطناعي.

وطرح سميث تصوراً لمستقبل العمل الشرطي، تصل فيه الطائرات المُسيّرة إلى مواقع الحوادث قبل وصول الدوريات، فيما تنقل كاميرات الجسم التي يرتديها الضباط الصوت والصورة مباشرة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، بما يتيح للقيادات الأمنية متابعة الأحداث، وفهم تحركات الضباط في الوقت الفعلي، مؤكداً أن هذه الإمكانات لم تعد مجرد تصور مستقبلي، بل أصبحت ممكنة وبدأ تطبيقها بالفعل.

وحذّر من أن التكنولوجيا ذاتها أصبحت أداة تستخدمها الجهات المعادية، ما يستدعي تطوير أنظمة دفاع رقمية قادرة على التعلم والاستجابة بسرعة مماثلة لتطور التهديدات، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من منظومة مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الرقمية.

وشدد على أن سرعة الاستجابة باتت عنصراً حاسماً في تحقيق السلامة، في ظل انتقال البيانات والتهديدات بسرعة كبيرة عبر الشبكات الرقمية، مؤكداً ضرورة أن تواكب المؤسسات الأمنية سرعة الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على أساليب تقليدية وبطيئة في تحديث الأنظمة والتعامل مع المخاطر.

وأكد ضرورة ضمان أمن الأنظمة الرقمية، والحفاظ على قدرتها على مواصلة العمل خلال الهجمات المادية والسيبرانية، معتبراً أن الدول الأكثر أمناً في المستقبل ستكون تلك التي تمتلك منظومات تكنولوجية موثوقة وقوية ومترابطة، تتعاون من خلالها الأجهزة الأمنية، وتتبادل الخبرات والتجارب.

وأعلن سميث عزمه الكشف عن مبادرة جديدة تطلقها شركة «أكسون» من دبي خلال القمة، للإسهام في تحقيق هذا التوجه، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الأمنية.

وأكد أن مهمة شركته تتمثّل في حماية الأرواح، والعمل على جعل استخدام الرصاص أمراً من الماضي، من خلال تطوير حلول تكنولوجية تساعد ضباط الشرطة، وتحمي الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وصولاً إلى عالم أكثر أمناً للجميع.