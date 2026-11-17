يشهد «أسبوع دبي للمستقبل» فعاليات «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» في عامه الثالث، بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد، عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.

كما يشهد الأسبوع تنظيم مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأميركية في الشارقة، وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخّيل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على ابتكار وتصميم وتنفيذ حلول روبوتية قادرة على أداء مهام لوجستية تخدم قطاع المكتبات الكبرى، وتحديداً إعادة الكتب إلى أماكنها على الأرفف وفي مساحات التخزين داخل مكتبة محمد بن راشد من خلال برمجة الروبوت لأداء المهام اللوجستية المطلوبة. ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات. وتشهد منصة مشاريع المستقبل عروضاً لأبرز الأفكار الرائدة والمشاريع المستقبلية من مختلف الفئات بمشاركة نخبة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال ولجان التحكيم المتخصصة، والتنافس للحصول على فرص استثمارية واعدة تتيح لها توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي. وتجمع منصة تشريعات المستقبل القادة الحكوميين، وصناع السياسات، والخبراء، والقطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، للعمل على تطوير أطر وسياسات وتشريعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توجيه مستقبل التكنولوجيا لخدمة الإنسان. وستتم مشاركة مخرجات هذه الاجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية على مختلف المستويات، وتشهد منصة تشريعات المستقبل تنظيم «خلوة الذكاء الاصطناعي»، غداً، في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، لمناقشة سبل تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات العملية.