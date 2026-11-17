أعلنت شركة تاكسي دبي توقيع مذكرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، التابع لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف تطوير مهارات أكثر من 400 موظف في مختلف قطاعات الشركة، وتعزيز قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وجرى توقيع المذكرة على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2026، حيث يتولى تنفيذ البرنامج «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي»، التابعة لـ«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، والمتخصصة في بناء القدرات في هذا المجال.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي للمجموعة في شركة تاكسي دبي، الدكتور الفضل بن مانع الحميري، والرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي.

ومن المقرر إطلاق برنامج «شهر الذكاء الاصطناعي»، خلال نوفمبر الجاري، على مدى أربعة أسابيع، ضمن جهود شركة تاكسي دبي لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والتوليدي والتنبئي في عملياتها. ويهدف البرنامج إلى تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات في أداء مهامهم اليومية، ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، ويتضمن البرنامج أربعة مسارات تدريبية تستهدف مختلف المستويات الوظيفية.