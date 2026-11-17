يواصل المركز الوطني للتأهيل، خلال عام 2026، تطوير خدمات الوقاية من الإدمان وعلاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإعادة التأهيل، مع التركيز على جودة الرعاية الطبية والنفسية، وتوسيع التوعية المجتمعية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الأسرة في دعم التعافي المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، يوسف الذيب الكتبي، إن جهود المركز تعكس التزامه بتطوير منظومة الوقاية والعلاج والتأهيل وفق أفضل الممارسات العلمية والمعايير الدولية، بما يدعم الأولويات الوطنية في مجالات الصحة العامة وجودة الحياة.

وأكد أن المركز، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، يتبنّى نهجاً شاملاً يجمع الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، ويضع المريض وأسرته في صميم العملية العلاجية، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية والقدرات الطبية والبحثية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية والجهات المعنية.

وتشمل خدمات المركز التقييم الطبي والنفسي، وسحب السموم وإدارة الأعراض الانسحابية، والعلاج الداخلي والخارجي، والتأهيل النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وبرامج الرعاية اللاحقة والوقاية من الانتكاسة، عبر خطط فردية تراعي احتياجات المرضى وتدعم إعادة اندماجهم في المجتمع.

ويستفيد المركز في تطوير خدماته من اعتماد مؤسسة «كارف» العالمية، الذي حصل عليه عام 2025 لمدة ثلاث سنوات، وشمل ثلاثة برامج علاجية رئيسة، بما يعكس التزامه بجودة الرعاية وسلامة المرضى والتحسين المستمر.

وعلى صعيد التحول الرقمي، يتيح المركز عبر منصة «تم» خدمات حجز المواعيد وإدارتها، وطلب الاستشارات المتخصصة، وإصدار التقارير الطبية وشهادات إثبات الحضور للعلاج، إلى جانب متابعة الخطط العلاجية عبر القنوات الرقمية، والتقدّم بطلبات التدريب وتنظيم الورش والندوات التوعوية.

وفي مجال الوقاية، أطلق المركز، في يونيو الماضي، حملة «أسرة داعمة.. مجتمع آمن»، لتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من التعاطي، وتشجيع التدخل المبكر وطلب العلاج والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان.

كما أطلق في أكتوبر حملة «الصحة النفسية أساس التعافي»، للتوعية بالعلاقة بين الصحة النفسية والوقاية من الإدمان، وتشجيع طلب المساعدة المتخصصة، وشارك في فعاليات مجتمعية أتاحت للجمهور التواصل المباشر مع المختصين، والتعرّف إلى خدماته.