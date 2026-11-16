دبي تُطلق خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء

أطلقت بلدية دبي "خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء"، والتي تحدّد الأولويات والخطوات المستقبلية لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جاهزيتها للتحديات الناشئة، إلى جانب تدشين مبادرات نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال الدورة العشرين من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي تُنظِّمه البلدية بين 16 و18 نوفمبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتوفر خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء، إطاراً لتوجيه جهود التطوير، وتحديد مجالات العمل التي تتطلب مزيداً من التركيز، بما يدعم مواصلة الارتقاء بكفاءة المنظومة ومواكبة المتغيرات في قطاع الغذاء على المستوى العالمي.

إلى جانب ذلك، أعلنت بلدية دبي عن مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتطوير منظومة سلامة أغذية أكثر ذكاءً واستدامةً، وتعزيز كفاءة أعمال القطاع الغذائي في إمارة دبي لضمان مرونة سلاسل الإمداد وكفاءتها.

ويعكس تدشين هذه المبادرات والمشاريع، توجه بلدية دبي نحو توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة، والاستثمار في المعرفة والابتكار لتطوير منظومة غذائية ذكية ومستدامة، تجمع بين الرصد المبكر للمخاطر، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرارات، وتعزيز جاهزية قطاع الأغذية للتغيرات والتحديات الناشئة. كما توفر المنظومة أدوات ومؤشرات تدعم الجهات المعنية في تحديد الأولويات، وتطوير الممارسات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز استدامة منظومة الغذاء ويرتقي بمستويات السلامة والحماية الغذائية لمجتمع دبي.

ومن ضمن المشاريع، تبنت بلدية دبي "مشروع الرقابة على المؤسسات الغذائية من خلال تقييمات جوجل"، وهو نظام متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تقييمات وآراء رواد المطاعم المنشورة على منصة جوجل. ويهدف المشروع إلى رصد المؤشرات والاتجاهات المرتبطة بسلامة الغذاء، بما يدعم الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المجتمع، ويوفر مؤشرات إضافية تساعد في توجيه أعمال الرقابة وتحديد الأولويات.

وأعلنت البلدية عن مبادرة "استشراف مستقبل التغذية"، التي تجمع وتحلل بيانات الغذاء والمناخ والأوضاع الجيوسياسية والأسواق، لدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أولويات التغذية في إمارة دبي، ومصادر توريد المكوّنات الغذائية، ووصفات الوجبات في قوائم الطعام التي تتناسب مع المتغيرات والاحتياجات التغذوية للمستهلكين. وتدعم المبادرة التخطيط القائم على البيانات، وتعزز القدرة على التعامل مع العوامل المؤثرة في توافر الغذاء ومصادره، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

وأكَّدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن المبادرات والمشاريع الجديدة تُمثل خطوات عملية في جهود بلدية دبي لتطوير منظومة سلامة أغذية آمنة ومستدامة وذكية، تستجيب للمتغيرات والتحديات بمرونة وكفاءة واستباقية، لحماية صحة مجتمع دبي، وتوفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكان وزوار الإمارة.



وقالت: "تبرز المبادرات والمشاريع الجديدة حرص بلدية دبي على تحويل المعرفة والخبرات المطروحة إلى حلول قابلة للتطبيق، وتوظيف العلم والبيانات والتقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في استشراف مستقبل سلامة الغذاء والتغذية، بما يساعدنا على رصد المؤشرات مبكراً، والتعامل مع المخاطر بفاعلية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات لشركائنا في قطاع الأغذية. هدفنا بناء منظومة غذائية آمنة، تستبق المخاطر وتعزز الوقاية منها، وتدعم في الوقت ذاته كفاءة أعمال قطاع الغذاء واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي".

وأشارت الدكتورة نسيم محمد رفيع إلى مسيرة مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي رسّخ مكانته كمنصة التقاء عالمية لرسم ملامح مستقبل سلامة الغذاء، وتعزيز الاستدامة، وضمان أعلى مستويات الجودة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان عالميًا، وتبادل المعرفة وبناء الشراكات لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة تسهم في تحقيق سلامة واستدامة الغذاء عالميًا.

20 عاماً من استشراف مستقبل سلامة الغذاء من دبي

وتواصل بلدية دبي الاستثمار في المعرفة والابتكار والشراكات لحماية صحة المجتمع، وتعزيز سلامة الغذاء. وتجسد الدورة العشرين من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية هذا التوجه، من خلال جمع الخبرات وتبادل الحلول التي تدعم الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر ذكاءً واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويحتفي مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، بمرور عقدين على انطلاقته الأولى، حيث بات من أكبر الفعاليات العالمية الرائدة في قطاع الغذاء، والذي تنظمه بلدية دبي تحت شعار "مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية"، بمشاركة أكثر من 3,000 مُشارك، و300 خبير، و100 متحدث عالمي من 70 دولة حول العالم.

ويجمع المؤتمر ممثلي الجهات الرقابية والحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، والعاملين في قطاع الأغذية، ومقدمي الحلول والتقنيات، لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات التي ترسم مستقبل سلامة الغذاء، واستكشاف الحلول التي تعزز حماية المستهلك واستدامة النظم الغذائية حول العالم، إلى جانب بحث الدور المحوري للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في بروتوكولات سلامة الأغذية.