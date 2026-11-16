انطلاق النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة اليوم بمشاركة 130 جهة

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً» بمشاركة 130 جهة حكومية وخاصة، ومؤسسات من قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والعمل المجتمعي، تقدم أكثر من 300 فعالية وتجربة تستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية.

ويأتي تنظيم الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة 2026، ليُشكّل مساحة وطنية جامعة تتيح للمؤسسات والجهات المعنية تقديم مبادرات وتجارب متنوعة تُسلّط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وتُعزّز مشاركة الأسرة في أنشطة التعلم والنمو، وتوسع نطاق الفرص المتاحة للأطفال لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج تجمع بين المعرفة واللعب والتفاعل والتجربة العملية.

وتشمل الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وبلدية دبي، وكليات التقنية العليا، وبيت الحكمة، وبلدية عجمان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات إلى جانب مجموعة من المؤسسات والجهات الوطنية التي تسهم في تقديم برنامج متنوع يربط بين الجوانب التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والمجتمعية.