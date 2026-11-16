8 مؤسسات وشركات عالمية ومحلية تشارك بتصميم مستقبل الإنسان في «أسبوع دبي للمستقبل»

تشارك ثماني مؤسسات وشركات عالمية ومحلية من شركاء «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، في تصميم مستقبل الإنسان من مختلف الفعاليات والحوارات التي تركز على تصميم مستقبل الإنسان واستشراف أبرز الفرص المستقبلية، وأهم التحولات المقبلة في مختلف المجالات.

وينعقد «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويستضيف 75 فعالية وتجربة موزعة على ثماني منصات رئيسة، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وتضم قائمة شركاء الحدث كلاً من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأوبر، وكيتا، ومجموعة الفطيم، وإكسبانسيو، وميتا، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للإعلام. وتعكس هذه الشراكات تنوع القطاعات المشاركة في أسبوع دبي للمستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنقل والاقتصاد والأعمال، وتؤكد أهمية تكامل الخبرات والقدرات بين المؤسسات الحكومية والشركات العالمية والمحلية في استشراف الفرص المستقبلية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «تعكس شراكتنا مع (أسبوع دبي للمستقبل) التزامنا بترسيخ منظومة أعمال متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في تعزيز تنافسية دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ومن خلال ورش العمل المتخصصة والعروض التفاعلية، نتيح لمجتمع الأعمال استكشاف حلول نوعية قادرة على إحداث نقلة في الأداء والإنتاجية، وفي مقدمتها منصة (تشامبر إيه آي هب)، أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي على مستوى غرف التجارة في العالم، إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع الشركة العالمية المتخصصة في برمجيات التصميم (كانفا)، لتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية الرقمية للشركات».