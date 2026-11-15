الإمارات وموزمبيق توسعان آفاق التعاون التجاري والاستثماري

نظمت وزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة أبوظبي، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، وذلك بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال شابو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ترأس الاجتماع وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، باسيليو زيفانياس موهاتي، بمشاركة الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، وسفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، منصور الجويعد، وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، خالد بن هادي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الاستثمارية وكبرى الشركات في البلدين.

وأعرب دانيال شابو عن تطلع بلاده إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في أبوظبي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، ويتيح إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن موزمبيق تتمتع بفرص استثمارية واعدة وإمكانات كبيرة، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة مهمة للوصول إلى الأسواق الدولية وأسواق الدول المجاورة.

وأوضح أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة في مجال توليد الطاقة، وتسعى إلى تطوير مشروعات جديدة في هذا القطاع، إلى جانب إنشاء المصانع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتسريع وتيرة التنمية، فضلاً عن اهتمامها بعملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى ترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً إقليمياً من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات النقل.

وأعرب عن سعادته بوجوده في أبوظبي، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات إلى زيارة موزمبيق والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، والمشاركة في منتدى الأعمال المزمع عقده في العاصمة مابوتو. ووجه الدعوة إلى المشاركة في مؤتمر موزمبيق الدولي للاستثمار الذي تستضيفه بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة وبحث آفاق إقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.

من جانبه أكد الزيودي، خلال كلمته، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، باسيليو زيفانياس موهاتي، إن الإمارات تعد من أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي في موزمبيق خلال السنوات الأخيرة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، خالد بن هادي، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وموزمبيق تستند إلى فرص واعدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية. وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين شملت مجالات تنمية الموارد البشرية، والتمويل التنموي، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.