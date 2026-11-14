تضامن دولي مع الإمارات إثر حادث الفجيرة المروري

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الحادث المروري بإمارة الفجيرة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. فيما أعربت دولة الكويت عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسر الضحايا وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة. وعبّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها إلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والسلامة والازدهار.

وأعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الإمارات في هذا المصاب الأليم، مُعربة عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

فيما أعربت جمهورية العراق عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً بضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، تضامن جمهورية العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا وذويهم.