عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جورجيا

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جورجيا ماكا بوتشوريشفيلي.

جرى خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون في العديد من القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.