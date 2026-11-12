مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة بطي بن أحمد بن الشيخ مجرن

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة بطي بن أحمد بن محمد بن الشيخ مجرن، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.