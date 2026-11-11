«عالِم شرطة في مدرستي» تعرّف الطلبة بأسرار الأدلة الجنائية

أطلق مجلس علماء شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومكتب مدارس حماية، مبادرة «عالِم شرطة في مدرستي»، لتعريف الطلبة بتطبيقات العلوم في العمل الشرطي ودور الأدلة الجنائية في دعم العدالة، بالتزامن مع اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية.

واستضافت مدارس حماية للبنين أولى فعاليات المبادرة، بمشاركة نحو 250 طالباً من أربع مدارس، شملت محاضرة تخصصية وورشاً ومحطات علمية تفاعلية للتعريف بمعاينة مسارح الجريمة وتوثيق الآثار ورفع البصمات وجمع الأدلة وحفظها.

وخاض الطلبة تجربة تحقيق داخل غرفة تحاكي مسرح جريمة، تولّوا خلالها معاينة الموقع والبحث عن الآثار ضمن سيناريوهات افتراضية، ثم ناقشوا الأدلة وقدّموا استنتاجاتهم.

وأكد رئيس مجلس علماء شرطة دبي، المقدم المهندس الدكتور حميد سلطان دلموك السويدي، أن المبادرة تنمّي مهارات التساؤل والتجريب والاستدلال، وتوسّع آفاق الطلبة الدراسية والمهنية.