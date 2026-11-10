حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة بطي بن أحمد بن الشيخ مجرن

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة بطي بن أحمد بن محمد بن الشيخ مجرن، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.