«الداخلية»: تأجيل تطبيق الحد الأقصى لترخيص مركبات المقيمين

أعلنت وزارة الداخلية تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة 89 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن الدراسة ستراعي حقوق المُلاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.