30 قيادياً في الدفعة الثانية من برنامج «على خطى محمد بن راشد»

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدفعة الثانية من برنامج القيادة الحكومية «على خطى محمد بن راشد»، بمشاركة 30 قيادياً حكومياً، بهدف تطوير الكفاءات القيادية وتعزيز جاهزية مديري الإدارات لتولي مسؤوليات أكبر، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية تستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والابتكار وتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة امتداداً لنجاح الدفعة الأولى التي أثمرت تخريج 41 مديراً إدارياً، في إطار جهود الكلية لتأهيل قيادات حكومية قادرة على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل.

ويمتد البرنامج حتى 18 مارس 2027، ويستهدف مديري الإدارات ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، ويقدم رحلة تطوير قيادي متكاملة تستند إلى نموذج القيادة الوارد في كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، وتركز على قيادة الذات والآخرين، وتمكين الفرق وصناعة النتائج.

وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية،

الدكتور علي بن سباع المري، أن إطلاق الدفعة الثانية يعكس نجاح البرنامج وحرص الكلية على إعداد قيادات حكومية قادرة على الارتقاء بالأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، من خلال الجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، واستلهام فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والابتكار.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة التعليم التنفيذي في الكلية وخريجة الدفعة الأولى،

شيخة المهيري، أهمية البرنامج في تبادل الخبرات وتطوير المهارات القيادية، مشيرة إلى دوره في تمكين المشاركين من تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية تحقق أثراً ملموساً في بيئة العمل.

ويتضمن البرنامج خمس محطات تدريبية تشمل التدريب الأساسي والتوجيه القيادي ومخيم القيادات، إضافة إلى 90 يوماً للتطبيق العملي ينفذ خلالها المشاركون مشروعات مرتبطة بجهات عملهم، مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد خطط التطوير القيادي وتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.