20 متنافساً يشاركون في "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" للفوز بجائزة المليون درهم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختيار 20 متنافساً من حول العالم للمشاركة في "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي - AI Grandmaster" ضمن منصة تحديات المستقبل في أسبوع دبي للمستقبل الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

ويتنافس المشاركون يوم 18 نوفمبر ضمن سلسلة من التحديات المباشرة، التي تختبر قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مجالات متعددة، بما يشمل إنشاء المحتوى متعدد الوسائط، وبناء التطبيقات والحلول الذكية، وتطوير تجارب قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب قدرتهم على الابتكار والتنفيذ ضمن وقت محدد.

وتزداد صعوبة التحديات مع تقدم المنافسة، حيث يتأهل الأفضل من كل مرحلة إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى اختيار فائز واحد بلقب "AI Grandmaster" وجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم.

وتشارك "غوغل كلاود" كشريك تقني للتحدي، دعماً لتجربة تنافسية تتيح للمشاركين استعراض قدراتهم في توظيف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول وتجارب مبتكرة في الوقت الفعلي.

وتتولى لجنة تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل كلاود" التي ستقيم المشاركين وفق مجموعة من المعايير التي تشمل جودة المخرجات، والإبداع، والتنفيذ التقني، والقدرة على التكيف، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بفاعلية تحت ضغط الوقت.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري، أن "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز المهارات والخبرات والمواهب الواعدة في هذا المجال، الذي بات يشكل أداة داعمة فاعلة للقدرات البشرية، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستعداد المستمر لتبني الحلول الإبداعية وتطويرها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف أن تعزيز التحول التكنولوجي وتسريع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل والحياة يعدان من العناصر الأساسية للانتقال نحو مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً فاعلاً في مسيرة التطور الإنساني.

وبعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة، ويهدف "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" إلى مواصلة مساعيه لبناء مجتمع عالمي لتبادل المعارف والخبرات والابتكارات في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير منصة مفتوحة للمواهب المحلية والعالمية، وتعزيز فرص التعاون الدولي والابتكار في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة أمام الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي.

كما يسعى إلى خلق تحول نوعي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية ومستقبل البشرية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً يتمتع ببنية تحتية رقمية متكاملة وجاهزية عالية للمستقبل، ويحافظ على موقعها بين أفضل المدن الرقمية في العالم. ويتطلع كذلك إلى تعزيز الأثر الإيجابي في مجتمع التكنولوجيا والقطاعات المختلفة، وترسيخ منظومة داعمة للابتكار المستدام، وتشجيع تطوير حلول عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وينعقد "أسبوع دبي للمستقبل" تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" ويتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.