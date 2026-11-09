دبي تطلق مساراً سريعاً لترخيص بناء المساجد خلال 5 أيام

أطلقت بلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة مشتركة لتسهيل وتسريع إجراءات تراخيص بناء المساجد من خلال توفير مسار سريع لخطوات إصدار التصاريح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام كحد أقصى إلى جانب مراجعة وتبسيط اشتراطات البناء بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية والتشغيلية للمساجد والمرافق التابعة لها ويضمن الاستفادة الأمثل من مبانيها ومساحاتها كافة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للتعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتطوير الخدمات وتيسير رحلة المتعاملين كما تعكس جهود بلدية دبي لتطوير رحلة وإجراءات تراخيص البناء ورفع كفاءة منظومة البناء والتشييد وتقديم خدمات أكثر سهولة وجودة للمتعاملين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحكومية وتواكب متطلبات النمو الحضري المستقبلي للإمارة.

ويشمل التعاون المشترك تبسيط إجراءات الأعمال المساندة لدعم منظومة بناء المساجد والمرافق التابعة لها منها توفير تسهيلات لتراخيص التعديلات والإضافات والصيانة وإعفاء أعمال الصيانة التي لا تشمل تعديلات إنشائية تخصصية من إجراءات الحصول على تراخيص البناء من خلال الاستفادة من خدمة الصيانة الذاتية مما يختصر الخطوات المطلوبة ويسهل تنفيذ أعمال الصيانة وفق الضوابط المعتمدة.

وفي إطار تسريع مراحل بناء المساجد تتعاون بلدية دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لمراجعة مخططات المساجد ودراسة المتطلبات والاشتراطات في مراحل مبكرة واختصار الوقت اللازم لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد.

ويمتد التعاون إلى توفير تسهيلات متعددة ومنها؛ قيام بلدية دبي بدراسة توفر أراضٍ للمساجد في المناطق التي تشهد ازدحاماً بالمصلين لتمكين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من تلبية احتياجات المجتمع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين. وسيشمل التعاون تقديم البلدية الدعم في مجال الزارعة التجميلية داخل المساجد بما يتناسب مع بستنة وتنسيق الطرق والساحات المتصلة بالمسجد وإعطاء طابع وهوية موحدة للمرافق الخدمية في الإمارة.

وقال مدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة إن التعاون الجديد مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يعكس كفاءة التكامل الحكومي والمؤسسي وحرص بلدية دبي على تبني هذا النهج مع قاعدة شركائها الإستراتيجيين لتوحيد الجهود وتطوير الخدمات وتيسير الإجراءات وتهدف هذه المبادرة تسهيل رحلة ترخيص وبناء المساجد عبر مسار واضح وخطوات مباشرة تختصر الوقت والجهد وتبسّط الاشتراطات والمعايير الفنية بما يساعد على تسريع إنجاز المشاريع وتلبية احتياجاتها الأساسية والتشغيلية.

وأضاف أن بلدية دبي تواصل تطوير منظومة البناء والتشييد والارتقاء بكفاءة إجراءات التراخيص وتسهيل وتسريع رحلة البناء إلى جانب توسيع الاستفادة من الحلول الرقمية والنافذة الإلكترونية الموحدة لمنصة البناء وتوظيفها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوفير بنية تحتية متكاملة للمرافق الدينية تواكب النمو العمراني المستقبلي وتلبي احتياجات سكان ومجتمع دبي وترتقي بمستويات جودة الحياة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أحمد درويش المهيري إن تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة يتطلب تكامل أدوار الجهات الحكومية وتقديم تجربة استثنائية وسلسة للمجتمع والمتعاملين ومن هذا المنطلق تضع الدائرة إسعاد المتعاملين ومرونة الخدمات في صميم جهودها التطويرية وتعمل مع شركائها على توحيد الأولويات وتنسيق الإجراءات وتكامل الجهود بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحقق ويسبق توقعات المجتمع".

وأضاف أن الشراكة مع بلدية دبي تجسد هذا التوجه من خلال ربط التخطيط لبناء وصيانة المساجد بالنمو العمراني للإمارة واحتياجات الأحياء السكنية وتبسيط وتسريع الإجراءات في رحلة التخطيط والترخيص والبناء والتطوير والصيانة. ومن خلال هذا التكامل نسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المساجد ومرافقها ودعم جاهزيتها لخدمة المصلين بما يحقق رؤيتنا أن نكون أقرب إلى المجتمع.