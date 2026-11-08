محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي» في الإمارات والعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد «ديوالي» في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أطيب التمنيات والتحيات لجميع الذين يحتفلون بعيد الأنوار في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم».

وأضاف سموّه: «نتمنى أن يجلب لكم هذا العيد السلام والأمل والخير، وتمتلئ أيامكم بالأمان والسعادة والازدهار. عيد ديوالي سعيد».