شرطة دبي تحجز 218 مركبة وتحرر 518 مخالفة ضجيج الشهر الماضي

حجزت شرطة دبي 218 مركبة، وحررت 518 مخالفة مرورية بسبب الضجيج، خلال أكتوبر الماضي، مؤكدة استمرار جهودها لضبط المركبات المخالفة، والمحافظة على الهدوء والسكينة العامة وراحة سكان الإمارة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن عمليات الرصد نُفذت باستخدام الأجهزة الذكية المتخصصة والفرق الضبطية الميدانية، كاشفاً عن التوسع في استخدام تقنيات رصد ضجيج المركبات، بزيادة عدد الأجهزة وتوزيعها في مواقع إضافية بمختلف مناطق الإمارة، لرفع كفاءة اكتشاف المخالفات وضبطها.

وأشار إلى أن الأصوات المرتفعة، الناتجة عن التعديلات غير القانونية على المحركات وأنظمة العادم أو الممارسات الخطأ أثناء القيادة، تؤثر في الراحة النفسية للسكان، وتتسبب في اضطرابات النوم، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن والمرضى.

وشدد على عدم التهاون مع السائقين الذين يتعمدون إحداث الضجيج، محذراً أصحاب المركبات المعدلة وقائدي السيارات الرياضية من رفع صوت المحرك عمداً، فيما يُعرف بـ«التنفيل»، أو استخدام الطرق والأحياء السكنية للاستعراض، مؤكداً أن امتلاك مركبة رياضية أو تعديلها لا يمنح قائدها الحق في إقلاق راحة السكان، وأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين تصل إلى حجز المركبات.