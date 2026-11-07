220 متخصصاً من 90 دولة يشاركون في «القمة الشرطية» بدبي

تنطلق النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 220 قائداً ومتخصصاً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وتمثيل أكثر من 90 دولة، لبحث مستقبل العمل الشرطي، وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية.

وتُقام القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي، وتنظمها «دي إكس بي لايف»، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».

وتتضمن القمة 15 مساراً تخصصياً، وجلسات وحلقات نقاشية بمشاركة وزراء ورؤساء منظمات دولية وقادة شرطيين وممثلين عن الشركات الناشئة ومزودي الحلول، إلى جانب معرض يضم 150 عارضاً يستعرضون أحدث التقنيات، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس الأمانة العامة للقمة نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، أن التهديدات الأكثر تأثيراً تتجاوز الحدود، ولا تواجهها أي قوة شرطية بمفردها، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة صُممت لتحويل الحوارات إلى شراكات، والأفكار إلى حلول عملية تجعل المجتمعات أكثر أماناً.

وتستحدث القمة جناحاً للمنظمات الدولية يضم ست جهات، هي جهاز الشرطة الخليجية، و«الأسيانابول»، والجماعة الكاريبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتشمل الموضوعات المطروحة دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في السلامة العامة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، مع استعراض تجارب دولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويشارك وزير الشؤون الداخلية في مقدونيا الشمالية، بانشي توشوفيسكي، بعرض تجربة بلاده في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود، فيما تؤكد الأمينة العامة لأمانة اتفاقية «سايتس»، إيفون هيغيرو، أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لمكافحة جرائم الحياة البرية.

وتتضمن الفعاليات جوائز القمة الشرطية العالمية، التي تشمل 13 فئة لتكريم التميز في العمل الشرطي والأمن، ويُقام حفلها في 18 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع ختام القمة.