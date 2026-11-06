«الاتحادية للشباب» تطلق الدورة الأولى من «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع وزارة الخارجية، الدورة الأولى من «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»، بهدف إعداد كفاءات إماراتية شابة قادرة على المشاركة بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال أعمال لجان الأمم المتحدة ومجموعات العمل الدولية ومتعددة الأطراف وعضوية الوفود الرسمية، والمساهمة في صياغة الحلول للتحديات المشتركة وصنع القرار العالمي.

ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في الدبلوماسية والتفاوض وبناء التحالفات والتواصل بين الثقافات، وتعميق معرفتهم بمختلف مسارات العمل الدبلوماسي، بما يرفع جاهزيتهم للتعامل مع القضايا ذات الأولوية الوطنية، ويعزز قدراتهم ويزوّدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لأداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجالي الدبلوماسية والسياسة الخارجية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، أن إطلاق برنامج القيادة والتمثيل الدولي، يعكس الالتزام بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل العمل الدبلوماسي، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات، وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها.

وأوضح أن البرنامج يعتمد منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث يتعرّف المشاركون من خلالها إلى أسس العلاقات الدولية وآليات عمل المنظمات متعددة الأطراف، ويطوّرون مهاراتهم في التفاوض وصياغة المواقف الرسمية، وذلك عبر التعلّم المباشر من نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، والمشاركة في محاكاة لجلسات التفاوض وصنع القرار.

وقال مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد محمد النعيمي، إن «برنامج القيادة والتمثيل الدولي» يمثل مساراً نوعياً يواكب توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في تنمية قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم وحضورهم العالمي وترسيخ هويتهم الوطنية، من خلال توسيع آفاقهم المعرفية وإكسابهم خبرات عملية تعزز حضورهم وتأثيرهم في بيئات العمل الدولي، وتمكنهم من بناء العلاقات والتفاعل مع مختلف الثقافات، بما يؤهلهم للمساهمة في الملفات ذات الأولوية الوطنية، وتمثيل دولة الإمارات بصوت واعٍ ومؤثر في الحوار مع العالم.

ويتضمن البرنامج مسار «التدريب المهني في السفارات»، الذي يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في بيئات العمل الدبلوماسي، والتعرف إلى طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل البعثات الدبلوماسية الإماراتية، وآليات التنسيق والتواصل في إطار العلاقات الدولية.