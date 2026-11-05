«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من بطاقات «نول - جيوَن» مع «الاتحاد للمدفوعات»

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول - جيوَن»، ضمن مشروع ترقية «نظام نول» وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى، وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول - جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري، لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص، بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة، ويتيح الجيل الجديد استخدام منظومة «نول» للتنقل، والاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُعزّز تكامل خدمات النقل العام والجماعي.