«جاهزية» يطلق «مؤسستي» لتأهيل 10 آلاف موظف طوارئ

أعلن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، بالتعاون مع الوطنية للتدريب «تدريب»، إطلاق البرنامج الوطني للجاهزية المؤسسية للتأهب للطوارئ والكوارث «مؤسستي»، مستهدفاً تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف ومتخصص، وإعداد 500 قائد مؤسسي و200 مدرب، وتنفيذ 100 تمرين ومحاكاة في 100 مؤسسة حكومية وخاصة ومؤسسة نفع عام، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويستهدف المشروع - الذي أُعلن عنه بالتزامن مع يوم العلم الإماراتي، تحت شعار «ولاء.. وفاء.. عطاء» - تحقيق أثر اقتصادي ومؤسسي تراكمي تقديري بقيمة مليار درهم خلال 10 سنوات. ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية في إدارة الطوارئ والأزمات، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وإدارة الحوادث الكبرى وقيادتها، ومراكز عمليات الطوارئ، والإخلاء المؤسسي، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والمحاكاة وإعداد المدربين، ويشمل تنفيذ المشروع تقييم المخاطر والفجوات في كل مؤسسة، ووضع خطط التأهب والاستجابة، وتأهيل فِرَق الطوارئ.