إطلاق أوسع تجربة مجتمعية للبرمجة بالذكاء الاصطناعي

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة «UAE Vibe Codes»، ضمن فعاليات «يوم الإمارات تبرمج»، الذي ينظم في 29 أكتوبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «Vibe Coding»، لتمكين أفراد المجتمع من تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية مسبقة.

وتُجسّد المبادرة التي تنظم بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية، والتي شهدت منذ إطلاقها في ساعتها الأولى مشاركة 5000 شخص، الإقبال والتوجه الوطني الذي يأتي امتداداً لجهود الإمارات في توسيع المشاركة المجتمعية في صناعة التكنولوجيا، وإتاحة أدوات الابتكار الرقمي أمام الجميع، بما يُمكّن الأفراد من تطوير حلول عملية تنطلق من احتياجاتهم اليومية، وتفتح آفاقاً جديدة لتحويل الأفكار إلى مشاريع رقمية قابلة للتجربة والتطوير، ما يسهم في مواجهة التحديات، وتحسين حياة الأفراد والمجتمع.

وتتيح المبادرة من خلال الرابط الإلكتروني https://uaecodesday.specnt.com، لكل فرد خوض تجربة عملية ومباشرة في البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تبدأ بوصف الفكرة باللغة الطبيعية، فيما تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحويلها إلى نموذج أولي لموقع إلكتروني أو تطبيق رقمي، في خطوات مبسطة تضع الفكرة والهدف في صدارة عملية التطوير.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة ترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين المجتمع من امتلاك أدوات المستقبل، وتعزيز قدرته على توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول وصناعة الفرص.

وقال إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على توسيع آفاق الابتكار الإنساني، وإتاحة إمكانات جديدة لتحويل الأفكار إلى واقع، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من التطورات المتسارعة في تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على الابتكار وتقديم حلول تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأضاف أن «يوم الإمارات تبرمج» يُمثّل فرصة وطنية لتوسيع المشاركة المجتمعية في صناعة المستقبل الرقمي، وتعزيز الوعي بأن ما كان بالأمس خارج حدود الإمكانات، أصبح اليوم في متناول الأيدي، وتحول إلى إمكانات جديدة لتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً.

وشهدت فعاليات «يوم الإمارات تبرمج» مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية ورواد الأعمال في الدولة، فيما ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس»، لتعريف المشاركين بمفهوم «Vibe Coding» وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات ومواقع إلكترونية.