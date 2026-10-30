رئيس الدولة يدعو الرئيس التشادي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية تشاد الصديقة، محمد إدريس ديبي إتنو، تتضمن دعوة لحضور حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وتكريم الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة»، والمشاركة في «قمة أبوظبي للاستدامة»، وذلك يومَي 12 و13 يناير 2027.

وتسلم رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، الرسالة خلال استقباله سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، راشد سعيد الشامسي.