أحمد بن سعيد يشكر محمد بن راشد وحمدان بن محمد على منحه «جائزة دبي الأفعال»

تقدم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بخالص الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكريمه بـ«جائزة دبي الأفعال Dubai-it».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «أتقدّم بخالص الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذا التكريم بـ(دبي الأفعال)، وعلى ثقتهما الغالية، ودعمهما المتواصل لقطاع الطيران، ورؤيتهما الاستشرافية التي مهّدت الطريق لهذه الإنجازات».

وأضاف سموّه: «إن هذا التكريم هو تقدير لمسيرة نجاح دبي وإنجازاتها في قطاع الطيران، والتي تُعد ثمرة عقود من العمل الدؤوب، والتفاني لفرق العمل في (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)، ومطارات دبي، إلى جانب شركائنا في مختلف قطاعات الطيران، الذين أسهموا في تحويل رؤية قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات عالمية نفخر بها».

وأردف سموه: «ما حققته دبي حتى اليوم ليس إلا بداية لطموحات أكبر، فالقادم يحمل مزيداً من الإنجازات والريادة لقطاع الطيران في دبي».