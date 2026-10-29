دعم حضور اللغة العربية رقمياً

أكد متحدثون في جلسة حوارية على هامش المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الـ12، أهمية تعزيز مكانة العربية رقمياً، ودعم حضورها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، داعين إلى تحويل توصيات المؤتمرات إلى برامج قابلة للتنفيذ، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية والثقافية.

وشارك في الجلسة رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عدنان حمد الحمادي، ومدير إدارة تمكين التربويين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أمينة الكواري.

وأكدت الجلسة أن التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض توسيع المحتوى العربي الرقمي الموثوق، وتطوير قواعد البيانات والموارد اللغوية، وتعزيز استخدام العربية في التطبيقات التقنية، بما يقلص الفجوة الرقمية، ويدعم مشاركتها في صناعة المعرفة عالمياً، ودعت الجلسة إلى شراكات عربية ودولية تربط البحث العلمي بالتعليم والإعلام والتكنولوجيا، وتحوّل التوصيات المتراكمة إلى مشروعات عملية، مشددين على دور الإعلام في نشر المعرفة، وترسيخ الاستخدام السليم للعربية على مختلف المنصات.

وأوضحت الجلسة أن مكانة العربية تستند إلى تاريخ من الإبداع الشعري والأدبي والفكري، أسهمت فيه الأسواق الأدبية والشعراء في إبراز ثرائها وخصائصها البلاغية، فيما عزز ارتباطها بالقرآن الكريم امتدادها الحضاري والثقافي.