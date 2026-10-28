«إقامة دبي» تفوز بجائزة «أفضل برنامج لرفاهية الموظفين»

حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» جائزة «أفضل برنامج لرفاهية الموظفين»، ضمن جوائز «مستقبل بيئة العمل 2026»، عن مبادرتها «أسعد بيئة عمل»، في إنجاز جديد يعكس تقدمها في تطوير بيئة العمل المؤسسية، وتعزيز رفاهية الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، وترسيخ ثقافة عمل تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وجاء تتويج «إقامة دبي» خلال حفل جوائز «مستقبل بيئة العمل 2026»، الذي أُقيم في دبي، بعد منافسة ضمن فئة «أفضل برنامج لرفاهية الموظفين»، ضمّت سبع مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية من مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.

وتُعدّ الجائزة، التي انطلقت عام 2012، من الجوائز المتخصصة في تكريم التميّز في إدارة الموارد البشرية وتطوير بيئات العمل على مستوى الشرق الأوسط، وشهدت دورتها لعام 2026 أكثر من 450 طلب ترشح ضمن 22 فئة، بمشاركة أكثر من 20 محكّماً من الخبراء والمتخصصين.