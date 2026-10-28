«الداخلية» تطلق «القيادات الدبلوماسية الشرطية» لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للتمثيل الدولي

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز تنمية القادة، وبالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية، البرنامج التدريبي «القيادات الدبلوماسية الشرطية»، الذي ينفذ بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية ربدان، وجامعة نيو ساوث ويلز «UNSW»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إعداد وتأهيل قيادات شرطية واعدة، وتعزيز قدراتها في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتمثيل المؤسسي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والتحليل الاستراتيجي، والقانون الدولي، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، والتفاوض، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم لتمثيل وزارة الداخلية بكفاءة واحترافية في المحافل والمنظمات الدولية، والإسهام في بناء الشراكات الأمنية والدبلوماسية، ودعم المكانة الدولية للإمارات.

ويمتد البرنامج على مدار 12 شهراً، وفق نظام تدريبي يجمع بين التدريب الحضوري والتعلم عن بعد والتطبيق العملي، ويتضمن مجموعة من المحاور المعرفية والتطبيقات العملية التي تستهدف تمكين المشاركين من تطبيق قواعد البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي في المناسبات الرسمية، وتحليل المتغيرات الجيوسياسية والقضايا الدولية، وفهم مبادئ القانون الدولي وآليات عمل المنظمات الدولية، وإدارة المفاوضات وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل واتخاذ القرار، وتعزيز مهارات القيادة والتواصل والتمثيل المؤسسي في البيئات الدولية.