شرطة أبوظبي: إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يسهم في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح.

وأكدت أهمية الانتباه لصفارات الإنذار والإشارات الضوئية، وإفساح المجال بأمان دون التوقف المفاجئ، موضحة ضرورة تحرك المركبات بحذر عند الإشارات الضوئية الحمراء لفتح مسار آمن دون تعريض المشاة للخطر.

وشددت شرطة أبوظبي على أن كل ثانية حاسمة في التعامل مع الحالات الطارئة، مبينة أن التعاون المجتمعي والالتزام المروري يعززان كفاءة منظومة الاستجابة.