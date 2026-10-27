تفاهم بين «الإمارات للطعام» و«تنمية المجتمع بدبي» لتقليل هدر الغذاء

وقّع بنك الإمارات للطعام وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في الحدّ من هدر الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، دعماً لمبادرة «أعراس دبي»، وترسيخاً للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وينسجم مع توجهات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، في تعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة المجتمع.

وتركز المذكرة على تنظيم آليات جمع واستلام ونقل وتوزيع فائض الطعام الصالح للاستهلاك، والناتج عن الأعراس والفعاليات التي تحددها الهيئة، وتوجيهه إلى الفئات المستفيدة وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن الاستفادة المثلى منه والحد من هدره، ويدعم كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الأمن الغذائي.

كما تشمل المذكرة تنفيذ مبادرات وحملات وبرامج توعوية ومجتمعية مشتركة لتعزيز ثقافة حفظ النعمة والحد من هدر الغذاء، وتشجيع الممارسات المستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب إشراك المتطوعين في المبادرات والفعاليات ذات الصلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور أحمد الهاشمي، أن الشراكة مع بنك الإمارات للطعام توسّع الأثر الإنساني والمجتمعي لمبادرة «أعراس دبي»، من خلال الاستفادة من فائض الطعام الصالح للاستهلاك وتوجيهه إلى المستحقين.

وقال: «نحرص على أن يمتد أثر مبادرة (أعراس دبي) إلى ما هو أبعد من دعم تكوين الأسرة واستقرارها، ليشمل تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء. وتتيح هذه الشراكة تحويل فائض الطعام إلى قيمة مضافة تصل إلى أفراد المجتمع، مع الحد من الهدر وتعزيز الاستفادة من الموارد».

وأضاف الهاشمي: «تعكس الشراكة روح التلاحم في مجتمع دبي، وأهمية تكامل الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

من جهتها، قالت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف: «تمثل شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع مساراً داعماً لمبادرة أعراس دبي، ولتعزيز أثرها الإيجابي، من خلال تحويل فائض الطعام إلى فرصة عطاء، عبر جمعه وإدارته وإعادة توزيعه على المستحقين».