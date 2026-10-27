شرطة رأس الخيمة تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير فتح البلاغات

نظم مركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مجلس المتعاملين الثالث لعام 2026، بمشاركة عدد من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، بهدف استطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، الرائد الدكتور حسن عبدالله العوضي، الذي أدار المجلس، أن اختيار خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية جاء لكونها من أكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين عبر القنوات الحضورية والإلكترونية، مشيراً إلى أن المجلس أتاح للمشاركين طرح آرائهم ومقترحاتهم، لتطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح أن أبرز المقترحات تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب وضع آليات توعوية لتعريف طلبة المدارس بالخدمات الشرطية والضوابط المنظمة لها.

وأشار إلى أن المقترحات ستُدرج، عبر المنصة المخصصة بوزارة الداخلية، لمتابعتها ودراستها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتطوير آليات تقديمها.