صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في المنتدى البرلماني لـ «بريكس»

يترأس رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وفد المجلس المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الـ12 لمجموعة بريكس، الذي يستضيفه مجلس الشعب بجمهورية الهند، يومَي 26 و27 أكتوبر الجاري، في العاصمة نيودلهي، تحت شعار «تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان»، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس.

ويضم وفد المجلس رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من عضوَي المجلس الوطني الاتحادي، سالم راشد المفتول وسارة محمد فلكناز، والأمين العام للمجلس، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، عفراء راشد البسطي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، طارق أحمد المرزوقي.

ويناقش المنتدى خلال جلساته الرئيسة أربعة محاور، ومن المقرر أن يلقي صقر غباش كلمة خلال الجلسة الأولى، التي تعقد بعنوان «المرونة: الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز المرونة المؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، وتتناول دور البرلمانات في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة للمرونة والاستدامة.

وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار: توظيف دور البرلمانات في تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية»، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع «التعاون: توظيف التعاون البرلماني لإرساء منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً»، وتركز الجلسة الرابعة على «الاستدامة: دور البرلمانات في تعزيز مستقبل مستدام وشامل للدول».

كما يتضمن برنامج المنتدى عقد اجتماع موازٍ لرؤساء لجان الشؤون الدولية في برلمانات مجموعة بريكس، بعنوان «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، وتختتم أعمال المنتدى باعتماد بيان مشترك.