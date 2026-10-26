الإمارات تُعزّي الفلبين في ضحايا تحطم طائرتين عسكريتين

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا حادث تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الفلبينية، خلال مهمة تدريبية في قاعدة جوية بمقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، وأسفر عن وفاة أربعة طيارين.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم.