باراغواي تشكر الإمارات على تقديم 289 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة

أعربت جمهورية باراغواي عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، على استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من تداعيات ظاهرة «النينيو المناخية»، وما صاحبها من عواصف رعدية شديدة تسببت في أضرار مادية، طالت عدداً من المنازل والمنشآت والممتلكات في مناطق متفرقة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، ماركو نيكولاس ريكيلمي، عقب تسليم دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 289 طناً من المواد الغذائية المتنوعة لدعم ما يقارب 5000 أسرة تضررت من الظروف الجوية القاسية خلال الفترة الماضية.

وقال ريكيلمي: «نيابةً عن حكومة باراغواي نعرب عن خالص التقدير والامتنان لدولة الإمارات على مساعداتها الغذائية القيمة، ما يعكس مبادئ التعاون والأخوة بين البلدين الصديقين، ويؤكد أن الصداقة الحقيقية تزداد بين الدول في أوقات الشدائد».

وأضاف: «في الوقت الذي واجهت بلادنا تداعيات ظاهرة (النينيو) المناخية، وما تبعها من آثار عدة في مختلف المناطق؛ كانت دولة الإمارات سباقةً في تضامنها الإنساني، ومد يد العون لمساعدة الأسر المتضررة، لضمان سرعة التعافي المبكر وعودة الاستقرار»، مشيراً إلى أن «المساعدات الإماراتية العاجلة تحمل رسالة أمل ورعاية والتزام تجاه شعب باراغواي».

من جانبه، قال رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقف دولة الإمارات إلى جانب المتضررين في جمهورية باراغواي إزاء تداعيات ظاهرة (النينيو) المناخية، ونقدر عالياً كلمات وزير الصناعة والتجارة، والتي تحمل في طياتها عمق الصداقة الأخوية بين البلدين الصديقيين».

وتطرق إلى أن الإمارات وفّرت المواد الغذائية المتنوعة للمتضررين عبر الشراء من السوق المحلية، بهدف دعم اقتصاد باراغواي من جهة، ومنتجي وشركات قطاع التموين الغذائي من جهة أخرى، فضلاً عن ضمان سرعة إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسريع التعافي المبكر، وتمكين المجتمع من استعادة قدراته الذاتية في توفير المتطلبات الضرورية لجميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية ذات العلاقة.