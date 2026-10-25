الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً.. وتوقع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً، يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب، أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها بين 10 -20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:24 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 18:36 والثاني عند الساعة 06:23.