محمد بن راشد يدعو رئيس وزراء جورجيا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 

تبليسي (جورجيا) - وام

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى رئيس وزراء جورجيا الصديقة، إيراكلي كوباخيدزه، تتضمن دعوته إلى حضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وتسلّم رئيس وزراء جورجيا الصديقة، إيراكلي كوباخيدزه، الرسالة خلال استقباله سفير دولة الإمارات لدى جورجيا، أحمد النعيمي.