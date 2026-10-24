وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 540 أسيراً

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة، شملت 270 أسيراً من الجانبين، بمجموع 540 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 8537 أسيراً.

وثمّنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة الدولة باعتبارها وسيطاً موثوقاً، وتقديرهما لحرصها على دعم المساعي كافة الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة، يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمّت خلال الأزمة 27 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.