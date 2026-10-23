حمدان بن محمد: رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري أحد رجالات دبي المخلصين

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المغفور له اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، مشيداً بمسيرته الوطنية وإسهاماته في خدمة الوطن والمجتمع، وعطائه الممتد لعقود في العمل الشرطي، والمجالات الخيرية والتعليمية والمجتمعية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، أحد رجالات دبي المخلصين الذين قدموا الكثير من العطاء لوطنهم ومجتمعهم.. كان، رحمه الله، ضمن أوائل الشباب المنتسبين لشرطة دبي بعد تأسيسها، وتولى العديد من المهام والمناصب على مدى عقود من العمل الشرطي.. واستمر عطاؤه بعد تقاعده، من خلال دعم مجموعة من المشاريع الخيرية والتعليمية والمجتمعية».