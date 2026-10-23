«سالك» تتكفّل بتكاليف حافلة لنقل 13 طالباً من أصحاب الهمم في دبي

تكفّلت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بتكاليف حافلة لنقل 13 طالباً من مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، بما يضمن وصولهم إلى البرامج التعليمية والتنموية وبرامج الدعم التي يقدمها المركز.

وتسهم المبادرة في تيسير تنقّل الطلبة من المركز وإليه، وتخفيف الأعباء العملية المرتبطة بالنقل عن أسرهم، بما يدعم انتظامهم في البرامج التعليمية والتأهيلية والعلاجية، ويعزز استفادتهم من الخدمات التي يوفرها المركز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد، إن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع تتجسد في إقامة شراكات تستجيب للاحتياجات الفعلية وتحقق أثراً اجتماعياً مستداماً، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز النور يدعم وصول الطلبة إلى التعليم والبرامج التنموية، ويساعد الأسر على تجاوز التحديات العملية التي قد تحدّ من استفادة أبنائهم من هذه الفرص. وأضاف أن المبادرة، التي تأتي خلال «عام الأسرة 2026»، تعكس التزام «سالك» بدعم الدمج والمشاركة المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، خالد سالم الحليان، إن توفير وسائل نقل ميسّرة يُعد عنصراً أساسياً لتمكين الطلبة من المشاركة في البرامج التعليمية والخدمات العلاجية والتدريب المهني والأنشطة المجتمعية.

وأضاف أن مساهمة «سالك» في تغطية تكاليف الحافلة تتيح للطلبة الوصول إلى برامج المركز بأمان وموثوقية، وتخفف الأعباء المرتبطة بالنقل عن أسرهم، مؤكداً أهمية الشراكات المجتمعية في تعزيز الدمج وإتاحة الفرص أمام أصحاب الهمم لتحقيق إمكاناتهم. وتندرج المبادرة ضمن جهود «سالك» لدعم أصحاب الهمم، إلى جانب مشاركتها في مبادرة «دبي تتواصل بلغة الإشارة»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بلغة الإشارة ودعم التواصل الشامل بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».